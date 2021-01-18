Регистрация третьей российской вакцины от коронавирусной инфекции производства центра им. Чумакова ожидается 16 февраля. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, которая уточнила, что препарат будет вводиться двухкратно с интервалом 14 дней, а храниться при температуре +2 до +8.Вице-премьер также пригласила россиян на вакцинацию, отметив, что для перехода к управляемости ситуации с коронавирусом в России нужно привить 60 процентов жителей, то есть около 68,6 миллиона человек без учета переболевших и детей.«В зависимости от развития эпидемиологической ситуации цифра может уточняться», - добавила онаПри этом отмечается, что до марта вакцинация будет идти преимущественно препаратом «Спутник V»Напомним, ранее о предстоящей регистрации третье российской вакцины сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, результаты клинических исследований препарата «уже очень хороши и очень показательны».