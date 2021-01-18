Сейчас не время испытывать свой организм крещенскими купаниями, заявил митрополит Волоколамский Иларион и напомнил, что нырять в прорубь церковь никогда не рекомендовала.- В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь. <...> Сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом, - заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата в в эфире телеканала \\"Россия 24\\".Митрополит также напомнил, что церковь никогда не рекомендовала соблюдать обычай погружения в прорубь в ночь с 18 на 19 января. Люди соблюдают ритуал по собственной инициативе.Ранее, как сообщал сайт KP.ru, инфекционист рассказал, насколько опасно в условиях пандемии коронавируса погружаться в ледяную воду в праздник Крещения Господня.