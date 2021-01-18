Россиянам, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, не стоит торопиться с вакцинацией от заболевания. Об этом в понедельник, 18 января, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга по вопросам массовой вакцинации от коронавируса в стране, который транслировал телеканал «Россия 24».Эксперт объяснила, что после перенесенного коронавируса антитела в организме переболевшего пациента действительно могут постепенно снижаться, однако это не означает, что исчезает клеточный иммунитет.- Люди крайне редко заражаются повторно, это единичные случаи, и об этом свидетельствуют все наши наблюдения. Всем, кто уже переболел коронавирусом, пока не следует торопиться с вакцинацией от него, - отметила Татьяна Голикова.По ее словам, в России планируется привить от коронавируса около 68,8 миллиона человек без учета детей и уже переболевших граждан. Таков требуемый уровень вакцинации, хотя цифра еще может измениться в зависимости от эпидемиологической ситуации. Вице-премьер подчеркнула также, что прививка будет добровольной и бесплатной.Ранее сайт kp.ru сообщал, что российское министерство здравоохранения рекомендует прививаться от коронавирусной инфекции в первую очередь россиянам старше 55 лет.ПО ТЕМЕВакцинация от коронавируса: нужно ли делать прививку, если есть антителаПродолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о вакцинации вместе с иммунологом, кандидатом медицинским наук Николаем Крючковым (подробности)