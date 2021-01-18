В воскресенье, 17 января, жители и гости Одессы наблюдали редкое природное явление. Многие засняли «закипание» Черного моря на видео и опубликовали в соцсетях.На кадрах можно увидеть, как над поверхностью воды поднимается густой пар, как будто море закипает. При этом у моря очень ветрено, из-за пара сохраняется ограниченная видимость.Такое природное явление объясняется резким снижением температуры воздуха, и контрастом, поскольку температура воды еще достаточно высокая. Этим утром температура моря у берегов Одессы была около 6 градусов, тогда как температура воздуха опустилась до минус 15 градусов.«При 6–7 градусах вода в море должна начинать замерзать. При этом выделяется достаточное количество тепла. И будет казаться, что море дымится», - приводит «Газета.ру» объяснение заместителя директора Института геофизики НАН Украины Александра Кендзеры.