Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) может рассматривать жалобы в связи с положением российских журналистов в западных странах. Такое заявление министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал, комментируя ситуацию с изданием Sputnik в Латвии.Глава МИД РФ отметил, что неправительственные организации имеют право обращаться в суды, а при отказе подавать иски в ЕСПЧ, напомнив, что Европейский суд по правам человека уже пару раз касался темы СМИ, однако таких прецедентов не было.«Но недавно такие прецеденты были созданы в отношении тех упрёков, которые высказывались с Запада в адрес российских СМИ, поэтому ЕСПЧ теперь уже должен посмотреть на ситуацию, которая даже уже не подлежит какому-то двойному толкованию», - заявили глава внешнеполитического ведомства.По словам министра, ситуация «настолько очевидная», что суд не должен долго рассматривать данный прецедент.Лавров отметил, что Москва подключила юристов-международников, кроме того, буду задействован Фонд защиты прав соотечественников.Ранее русскоязычным журналистам, проживающим в Латвии, работающим на порталы Baltnews и «Sputnik.Латвия» были предъявлены обвинения о нарушении режима санкций ЕС по статье 84 уголовного кодекса Латвии. Согласно законодательству страны, им грозит денежный штраф или тюремное заключения. С сотрудников СМИ взята подписка о невыезде, у них прошли обыски