Россияне смогут записываться на вакцинацию от коронавируса через единый портал госуслуг с 31 января текущего года. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил в ходе брифинга вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.- С 31 числа на сайте появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию от коронавируса. Записаться может любой гражданин. Даже если вы ни разу не были на портале государственных услуг, вы легко сможете пройти регистрацию через мобильный телефон, не выходя из дома, - рассказал он.Вице-премьер уточнил, что с сегодняшнего дня запись на вакцинацию через портал госуслуг и мобильное приложение запускается в тестовом режиме в российских регионах. Запись на вакцинацию реализована через базовую форму записи к врачу.Дмитрий Чернышенко сообщил также, что на госуслугах появилась новая форма обратной связи по вакцинации от коронавируса, где граждане могут рассказать о возникших трудностях или оставить положительный отзывы о вакцинации и работе врачей.Ранее глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что перед вакцинацией от коронавирусной инфекции сдавать тест для диагностики заболевания необязательно.