Телефонное мошенничество набирает все большие масштабы и действующих мер действительно становится недостаточно. Так прокомментировал предложение строже наказывать мошенников заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.«Сейчас телефонное мошенничество приобрело крайне большие масштабы, и динамика говорит о том, что существующих мер недостаточно», — цитирует депутата RT.Гутенев отметил, что наказание для мошенников, действующих подобным образом, действительно следует ужесточить. Особенно это должно коснуться «организаторов подобного псевдобизнеса».«Но то, что значительное ужесточение необходимо, не вызывает никакого сомнения», — подчеркнул депутат.Напомним, ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выступил с предложением внести в Уголовный кодекс РФ еще одно обстоятельство, отягчающее наказание мошенников. По его мнению, это необходимо в связи с резким увеличением количества телефонных и интернет-мошенничеств, передает Москва 24.