Сотрудники правоохранительных органов штата Флорида арестовали специалиста по статистике COVID-19 Ребеку Джонс, которая обвинила власти Соединенных Штатов в манипуляции данными о жертвах пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил телеканал CBS Miami.В мае ученого уволили из местного министерства здравоохранения после того, как она заявила, что власти штата занижают количество случаев заражения коронавирусом и жертв пандемии. Осенью минувшего года против Ребеки Джонс начали расследование. Ее обвинили в несанкционированном проникновением в компьютерные системы службы здравоохранения.По словам самого специалиста, истинной причиной увольнения стал ее отказ занижать статистику по числу инфицированных жителей Флориды.Ребека Джонс создала два приложения, а также четыре системы мониторинга и шесть уникальных карт для наблюдения за ситуацией с коронавирусной инфекцией в режиме реального времени.