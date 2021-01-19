В Бразилии группа учёных нашла способ максимально экономить препарат при вакцинации от коронавируса. Специалисты провели это исследование, чтобы эффективно использоваться сыворотку, которую ещё не производят в достаточном количестве. Статья, посвящённая оптимальной методике ввода вакцины, опубликована на сайте препринтов медицинских исследований.В своей работе учёные рассматривали ситуацию, при которой вакцина хранится во флаконах, рассчитанных на пять инъекций. Препарат в объёме 0,3 миллилитра доставали и вводили с помощью шприцов объёмом один миллилитр и три миллилитра, пользуясь при этом инъекционными иглами разных типов. Специалисты смогли сократить потери препарата, снизив \\"мёртвый объём\\" - неизбежно остающееся вещество в шприце.Самыми экономными оказались шприцы объёмом один миллилитр с иглами 23G. Пользуясь такими шприцами и такими иглами, врачи смогли получить из одного флакона шесть доз вакцины вместо пяти.