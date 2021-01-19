Вечером 18 января умер телевизионный журналист и бывший ведущий программы \\"Время\\" Игорь Выхухолев, сообщила его дочь Мария Выхухолева.Журналист скончался в возрасте 66 лет. По словам дочери, причиной смерти стали проблемы с сердцем.Игорь Выхухолев родился в Москве 15 января 1955 года. После окончания в 1978 году Института стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. М. В. Ломоносова работал в Агентстве печати \\"Новости\\" до 1981 года. После этого стал редактором программы \\"Время\\" в главной редакции информационных программ Гостелерадио СССР.