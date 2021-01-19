На Международной космической станции Американские астронавты поделились частью своей еды с русскими коллегами, которые ждут доставки после переноса запуска грузового корабля «Прогресс». Об этом сообщило космическое агентство NASA по итогам переговоров экипажа станции с Землёй.«Получили от американской стороны (точное количество сейчас не помню), по-моему, 13 контейнеров с рационами питания», - сообщил российский космонавт Сергей Рыжиков в своем отчете специалистам подмосковного Центра управления полётами.Запуск грузового корабля «Прогресс» должен был состояться 11 декабря, однако был перенесён из-за дополнительных проверок на 2021 год. Об этом стало известно ещё в октябре 2020. Скорее всего, грузовой корабль с едой для космонавтов направят на Международную космическую станцию 15 февраля.