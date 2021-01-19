В России предложили запретить делать пожертвования для партий физическим лицам, которые признаны иноагентами. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, направив свое предложение на имя главы ЦИК России Эллы Памфиловой.Эксперт напомнил, что на сегодняшний день российские законодательство запрещает некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента, совершать пожертвования в пользу политических партий. То же правило, по мнению Орлова, должно распространяться и на физических лиц.«В связи с этим прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в ст. 30 Федерального закона «О политических партиях» в части введения запрета на получение политическими партиями пожертвований со стороны физических лиц, признанных иностранными СМИ, выполняющими функцию иностранных агентов, а также физических лиц — учредителей, руководителей, членов руководящих органов некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента», — цитирует обращение Орлова RT.Напомним, в России одно физическое лицо может совершать пожертвования в пользу политический партии на сумму до 4,33 миллиона рублей в год, передает Москва 24.