Шведский депутат Маркус Вихель выразил беспокойство в связи с решением России покинуть Договор по открытому небу (ДОН). По его словам, это лишит Стокгольм возможности пользоваться преимуществами соглашения. Советующее письмо Вихель направил министру обороны страны Петеру Хультквисту.Депутат напомнил, что Стокгольм не располагает разведывательными спутниками, и выход Москвы из Договора может существенно повлиять на осведомленность страны по военным вопросам.Всю информацию о российском военном потенциале в значимых для королевства районах шведские военнослужащие могли получать только благодаря разведывательным операциям в рамках ДОН. Однако теперь, страна лишается этой возможности.«Сейчас, к сожалению, многое указывает на то, что договор разваливается, так как Россия объявила о своем намерении выйти из него. Следовательно, мы больше не сможем получать столько же информации о силах, развернутых в непосредственной близости от нас, как раньше», — цитирует депутата RT.Напомним, 15 января МИД России объявил, что в стране начинаются внутригосударственные процедуры по выходу РФ из ДОН. При этом официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что принятое решение не является демонстративным для новой администрации избранного президента США Джо Байдена, передает «Известия».