В Ирландии медработнии зарегистрировали 81 случай побочных эффектов от вакцин против коронавирусной инфекции производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTechНапомним, ранее побочные эффекты, среди которых о тяжелые аллергические реакции, выявили среди привившихся вакциной Pfizer в Израиле. У 13 израильтян после введения первой дозы вакцины произошел паралич лицевого нерва. Накануне, власти Калифорнии призвали отказаться от партии вакцины Moderna из-за аллергии среди привитых. За 24 часа медицинского обслуживания потребовали около десяти пациентов, получившие прививку. Медики отметили возможную проблему с определенной партией.