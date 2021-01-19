Президент России Владимир Путин не изменил своей привычке окунаться в прорубь на Крещение, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.- Вы знаете, что он традиционно это делает. Традиции он не изменяет, - ответил Песков на вопрос журналистов о том, погружался ли в этом году на Крещение президент в ледяную воду.Пресс-служба Кремля опубликовала на своём сайте фотографии Владимира Путина во время исполнения обычая православного праздника.- Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье сегодня утром. Этой народной традицией отмечается один из главных христианских праздников – Крещение Господне, сказано в сообщении на сайте Кремля.Ранее сайт KP.ru сообщал, что в 2019 году Владимир Путин нырял в иордань в своей загородной резиденции Ново-Огарево без журналистов. Дмитрий Песков тогда отметил, что следует разделять официальные мероприятия с участием главы государства и его частную жизнь.