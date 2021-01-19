Специалисты Роскачества проверили 206 торговых марок питьевой воды в бутылках: они проверили питьевую природную и обработанную, минеральную, лечебную и столовую воды. В результате те или иные нарушения обнаружили в 65 образцах. В сообщении на официальном сайте ведомства во вторник, 19 января, говорится, что данная вода была произведена в девяти государствах мира, в том числе в РФ.У воды пяти торговых марок эксперты нашли несоответствия действующему техническому регламенту, еще у 59 брендов – признаки фальсификации продукции. У одного образца обнаружили несоответствия обязательным требованиям и признаки фальсифицированной продукции.- У половины проверенных образцов этикетка содержала вводящую потребителя в заблуждение информацию. Например, на бутылке указывались экохарактеристики, которыми товар на самом деле не обладал, - говорится в сообщении Роскачества.Отмечается, что специалисты службы также нашли и опасную для здоровья человека продукцию: в некоторых образцах был превышен допустимый уровень нитратов или нитритов, остаточный хлор и повышенное содержание марганца.Большинство нарушений было связано с достоверностью маркировки товара. Кроме того, в ходе исследования минеральной лечебно-столовой воды, специалисты Роскачества нашли у двух образцов нехватку основного действующего вещества — сульфат-иона. Фактически эта вода не обладает заявленными производителем лечебными свойствами.