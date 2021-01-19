Американская сторона отключила российскому генконсульству в Нью-Йорке телефонные линии, связи нет уже более суток. Кроме того, у сотрудников дипломатического представительства возникли проблемы с доступом в интернет. Об этом говорится в сообщении генерального консульства России во вторник, 19 января.- Практически полностью отключены все городские телефонные линии, а их много. Иногда возникают проблемы с доступом в интернет. Просто раньше такой ситуации никогда не возникало. У нас не одна, и не две линии, а большое число телефонных линий. И такое ощущение, что отключены все разом, - подчеркнули в консульстве в интервью изданию РИА Новости.По словам собеседника издания, граждане России испытывают большие проблемы, если хотят связаться с консульством. При этом американская сторона ссылается на технические проблемы, которые не может решить уже два дня