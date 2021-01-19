Депутаты российской Государственной думы разработали проект закона, который лишает иностранных граждан возможности пользоваться услугами суррогатных матерей из России. Пока что текст нормативного акта еще не вынесли на рассмотрение нижней палаты, сообщает агентство ТАСС во вторник, 19 января.В случае принятия документы внесет изменения в закон об основах охраны здоровья граждан в России. Его предлагают дополнить нормой, в соответствии с которой правом на применение технологий суррогатного материнства будут обладать исключительно российский граждане или лица, у которых есть вид на жительство в РФ и которые состоят в зарегистрированном браке в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет. Обратиться за такой помощью данная категория лиц сможет не раньше, чем через год после бракосочетания.В проекте закона также говорится, что обратиться к суррогатным матерям можно исключительно в том случае, если женщина не может родить ребенка по медицинским показаниям, что установлено консилиумом медицинских работников.