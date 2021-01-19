Министерство обороны России ответило на недавнее заявление президента баскетбольного клуба ЦСКА Андрея Ватутина, который сообщил, что команда – победитель Евролиги лишается своей тренировочной базы из-за того, что собираются снести Универсальный спортивный комплекс (УСК) в районе Ленинградского проспекта.В оборонном ведомстве заверили, что такое решение было принято «в целях улучшения развития спортивной инфраструктуры» в Москве, а на месте старого спортивного комплекса им. А.Я. Гомельского построят новый, более современный и многофункциональный. Объясняется, что домашняя арена клуба устарела и износилась.«На месте существующего здания универсального спортивного комплекса им. А.Я.Гомельского запланировано строительство нового универсального спортивного комплекса.Новая многофункциональная арена будет способствовать укреплению имиджа ЦСКА и станет символом современной Москвы благодаря неповторимому архитектурному облику и уникальным строительным решениям», - говорится в официальном комментарии Минобороны.На время строительства нового спорткомплекса «более 600 воспитанников спортивной школы по баскетболу, волейболу и мини футболу», как уточнили в пресс-службе ведомства, переведут из здания УСК «на существующие спортивные фонды крытого легкоатлетическо-футбольного комплекса и спортивного центра им. адмирала С.Г. Горшкова».