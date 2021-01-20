Чиновников в сфере образования предложили обучить молодежному сленгу и ведению блогов в TikTok

Российских чиновников хотят обучить ведению блогов в TikTok Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России для госслужащих в сфере образования (сотрудников Минпросвещения, Рособрнадзора и региональных министерств образования) предложили учредить ежегодные курсы «Тренды цифровой молодежной среды». С такой инициативой выступил Институт прогрессивного образования, соответствующее предложение направлено на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

На курсах предлагается освещать такие вопросы, как современные технологии, молодежная культура, основы ведения современных социальных сетеи на примере TikTok. Кроме того чиновников хотят ознакомить с молодежным сленгом, актуальными мемами и кумирами Instagram.

«Уверены, что следование современным тенденциям, налаживание диалога и знание актуальных проблем детства и юношества пои дут на пользу развитию системы образования, которое является условием и предпосылкои для качественного развития экономики и социальнои сферы», — цитирует текст обращения RT.

Помимо этого для сотрудников ведомств предложили провозить ежегодный диктант на знание интересов молодежи, передает телеканал «360».