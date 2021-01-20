Трамп поручил рассекретить документы о слежке ФБР за его штабом

В апреле 2019 года Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве Москвы в американские выборы Фото: REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп накануне завершения своего президентского срока распорядился рассекретить документы ФБР о слежке за его штабом из-за предполагаемого сотрудничества с Россией в 2016 году.

- Я решил, что эти материалы должны быть рассекречены в максимально возможной степени, - сказано в меморандуме Трампа, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Президент также заявил, что ФБР выступает против рассекречивания данных и пометило некоторые фрагменты папки наиболее важными для неразглашения ради сохранения гостайны. Трамп поручил изъять часть информации, рассекретив сами документы.