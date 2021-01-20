Дональд Трамп покинул Белый дом

Трамп покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации Байдена Фото: REUTERS

Действующий американский лидер Дональд Трамп в среду, 20 января, покинул Белый дом и направился в штат Флорида, так и дождавшись инаугурации нового избранного президента США Джозефа Байдена. Инаугурация намечена на полдень по местному времени, то есть должна пройти примерно в 20:00 по московским часам.

На опубликованных кадрах видно, как республиканец вместе с супругой выходят из Белого дома и садятся в вертолет. Перед тем как покинуть Белый дом, Трамп с женой сделал фото на память и сказал, что президентство было «честью всей его жизни».

В графике Дональда Трампа говорилось, что сегодня он вместе с первой леди Меланьей Трамп отправится в город Палм-Бич в штате Флорида.

Как писал сайт kp.ru, накануне уходящий президент Штатов Дональд Трамп обратился к нации с прощальной речью. В ней он заявил, что будет «молиться за успехи» новой администрации Белого дома, а также подчеркнул, что его команда сделала всё, что намеревалась сделать у власти. По словам Трампа, он стал «первым президентом за десятилетия, который не начал никаких новых войн».

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