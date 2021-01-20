Трамп в прощальной речи пообещал сторонникам вернуться

Трамп сказал, что еще вернется. Фото: REUTERS

Дональд Трамп в прощальной речи пообещал своим сторонникам вернуться.

"Удачной жизни", - сказал он толпе из нескольких сотен сторонников на объединенной базе Эндрюс. Он перечислив свои «достижения», после чего начался салют из 21 орудия.

В первом ряду плакала Иванка Трамп, а позади толпы без масок скандировали "спасибо Трампу".

"Мы вернемся в какой-то форме", - сказал Трамп толпе.

Трамп иногда делал паузы в своем выступлении и ни разу не упомянул имя будущего президента Джо Байдена, передает Daily Mail.

"Мы любим вас", - кричали сторонники Трампа, когда он с супругой вышел на сцену.

"Мы многого достигли. Мы много работали. Мы оставили все - как сказали бы спортсмены - оставили в поле", - сказал Трамп.

Он отметил, что быть президентом великой страны для него было "честью и привилегией".

"Я всегда буду сражаться за вас. Я буду смотреть, я буду слушать и скажу вам, что будущее страны никогда не было лучше", - завершил он.

Он пожелал новой администрации удачи и больших успехов. Трамп отметил, что у нового руководства есть все что нужно, чтобы сделать что-то впечатляющее.

Напомним, что 20 января пройдет инаугурация нового президента США Джозефа Байдена.