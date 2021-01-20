Европарламент потребовал остановить «Северный поток — 2» и ввести санкции против России

Европарламент планирует потребовать от руководства ЕС остановить строительство "Северного потока 2" Фото: REUTERS

Европарламент планирует потребовать от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток - 2» и ввести санкции против России из-за ареста Алексея Навального, сообщает в среду, 20 января, немецкое издание Speigel, ссылаясь на проект резолюции.

Резолюцию готовы поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых. Ее планируется рассмотреть в четверг.

- Мы должны говорить об энергетическом вопросе, и этом самый мощный аргумент, который у нас есть. «Северный поток - 2» является одной из возможностей оказать дополнительное давление. Простых призывов к России не хватает, - заявил руководитель фракции консервативной и центристской Европейской народной партии Манфред Вебер.

Другие санкции против России, которые предлагает ввести ЕП, будут предусматривать заморозку активов в Европейском союзе, а также запрет въезда на его территорию.

Даже если резолюция будет принята, то санкции не введут автоматически. Ограничения могут принять только все 27 членов Евросоюза через механизмы Совета ЕС.