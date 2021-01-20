Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию в протестах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты Роскомнадзора потребовали от социальной сети TikTok прекратить распространение незаконной информации для несовершеннолетних, а также удалить призывы к участию в протестных акциях. Об этом в среду, 20 января, говорится на официальном сайте ведомства.

- На основании требований российской Генпрокуратуры в социальную сеть TikTok направили уведомление о необходимости удаления информации, которая способна вовлечь несовершеннолетних в противоправные действия, - говорится в заявлении.

Роскомнадзор обратил внимание, что в TikTok неоднократно распространяли материалы, которые призывали несовершеннолетних пользователей социальной сети участвовать в противозаконных массовых мероприятиях, в том числе в протестах.

Ведомство обратилось к соцсетям с требованием не допускать распространения информации, вовлекающей подростков в незаконные действия. Роскомнадзор также требует от «ВКонтакте» удалить призывы к участию подростков в митингах.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал TikTok, назвав эту соцсеть проходящей и деструктивной.