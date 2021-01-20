В европейской части России ожидается аномальная оттепель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей европейской части России ожидает довольно долгая оттепель: по прогнозам синоптиков, с пятницы, 22 января, морозы спадут, и температура воздуха будет выше нормы на девять – десять градусов. Теплая погода продержится как минимум до середины следующей недели.

«В пятницу произойдет стремительное повышение температуры днем. По предварительным оценкам, как минимум до среды – четверга следующей недели будет оттепель, такая экстремально теплая погода с температурой выше нормы на девять – десять градусов», - рассказал журналистам в среду научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.