Россиян предупреждают о мошеннических сайтах по продаже вакцины от коронавируса Фото: REUTERS

Роскачество предупреждает россиян о мошеннических сайтах, которые торгуют вакциной от коронавирусной инфекций, в том числе не продающейся официально в России.

«Мошенники очень активно "продают" через интернет вакцины от COVID-19, в том числе эксплуатируют недоверие некоторых граждан к отечественному продукту, предлагая приобрести зарубежные вакцины» - говорится в сообщении ведомства

В сообщении отмечается, что даже если пользователя не обманут, и он реально получит какую-то «вакцину», то никто не гарантирует, что это не будет бесполезное или даже вредное для здоровья вещество.

Ведомство отмечает, что покупать вакцину от коронавируса через интернет нельзя, а нелегальные справки об отсутствии коронавирусной инфекции можно трактовать, в том числе, и как преступление

«Для желающих вакцинироваться есть масса возможностей - ближе к концу января все россияне получат доступ к отечественной вакцине», - подчеркивает Роскачество.

Напомним, во вторник, 19 января, Минздрав сообщил о начале вакцинации от коронавирусной инфекции во всех российских регионах. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что препарат от COVID-19 поступил во все субъекты страны.