Генпрокуратура РФ направила Германии новый запрос по делу Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии не исполнили запросы Москвы о предоставлении информации по обстоятельствам произошедшего летом с Алексеем Навальным. Генпрокуратура РФ отправила новый запрос Берлину по данному инциденту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Генеральная прокуратура России по итогам изучения переданных Германией материалов о якобы полном выполнении запросов о правовой помощи, касающихся госпитализации Навального, направила в компетентные органы юстиции ФРГ очередной запрос», - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечают в ведомство, немецкая сторона отклонила большую часть ходатайств Москвы, а переданные протоколы допросов блогера и его жены оказались «несодержательны». Генпрокуратура расценила это как «полное неисполнение российских запросов по формальным основаниям».

Напомним, по словам представителей Генпрокуратуры России, Берлин скрывает данные, чтобы продолжить голословные обвинения в адрес российской стороны. Как сообщили в ведомстве Германия не предоставила результатов токсикологических экспертиз обследования блогера, предложив поверить в «отравление» на слово. Кроме того, было отказано в опросе Марии Певчих, так как якобы неизвестен ее адрес в Германии.