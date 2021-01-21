Число жертв двойного теракта в центре Багдада возросло до 21 Фото: REUTERS

По меньшей мере 21 человек погиб в результате двойного теракта, произошедшего в центре иракской столицы.

Как передает издание Al Hadath, число пострадавших возросло до 80 человек. Состояние многих пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое.

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 21 января, террорист подорвал себя на площади Тайаран, где располагаются рыночные ряды. Через несколько минут еще один смертник привел в действие взрывное устройство недалеко от кинотеатра.

Состояние многих пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое Фото: REUTERS

Взрывы прогремели в непосредственный близости друг от друга. Второй взрыв зафиксировала камера наблюдения.

Первоначально сообщалось о восьми убитых, однако их число увеличилось до 21. Некоторые издания сообщают о 28 погибших.