Пенсионер в Киеве получил счет за отопление в декабре 28 тысяч рублей Фото: REUTERS

Киевский пенсионер Станислав Липовский получил квитанцию за услуги ЖКХ, по которой он должен заплатить за отопление в декабре 10 796 гривен (около 28 тысяч рублей).

Как мужчина отметил в своем Facebook, такой счет за отопление в шесть раз большен его пенсии, которая составляет 1700 гривен. По его словам, денег на оплату коммунальных услуг ему не хватало и раньше.

«Десять тысяч за тепло! За декабрь - это еще не самый холодный месяц! Как Вам такая арифметика? Победа! Или просто сильно нужны деньги?», - возмутился пенсионер

По QR-коду на платежке, которую опубликовал онер можно увидеть, что общий долг за услуги ЖКХ составляет 118 тысяч гривен (около 310 тысяч рублей). При этом на отопление - более 70 тысяч гривен.

Причина в том, что пенсионер не может оформить субсидию на оплату коммунальных услуг, поскольку для этого необходимо большое количество справок и документов.

Напомним, с начала года на Украине в полтора раза увеличились цены на свет и тепло. На 14 процентов выросла плата за газ. На фоне такого повышения тарифов в ряде областей незалежной жители вышли на акции протеста.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского сообщили о решении снизить цены на газ для населения страны на 30 процентов, ниже рыночного уровня. При этом, как отметил, исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко, решение о понижение тарифов начнёт действовать с февраля