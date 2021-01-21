Путин поручил принять новые меры для стабилизации цен на продукты

Путин заявил, что рост цен по итогам года оказался больше роста инфляции Фото: REUTERS

Цены на продукты в РФ выросли больше инфляции, правительству России следует снова обсудить эту проблему, учитывая итоги января, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Он также упомянул, что по итогам 2020 года инфляция ускорилась на 4,9%, превысив показатель, прогнозируемый Банком России. При этом цены на некоторые товары выросли на 6,7% в среднем, а по отдельным товарам ещё больше. Путин отметил, что произошло это по многим причинам, в том числе из-за роста мировых цен.

- Мы с вами это уже обсуждали, как я сказал, на одном из совещаний. Договорились внимательно отслеживать ситуацию и держать её под контролем. Предлагаю в скором времени вернуться к этой теме и подробно рассмотреть её с учётом итогов января, - заявил Путин на совещании в формате видео-конференции.