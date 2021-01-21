Роскомнадзор оштрафует шесть соцсетей за призывы к несанкционированным акциям протеста

Роскомнадзор оштрафует шесть соцсетей за призывы к акции протеста. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор оштрафует TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube за распространение информации, призывающей несовершеннолетних участвовать в несанкционированной акции протеста.

Представители названных социальных сетей вызваны на составление протокола. Об этом сообщили в ведомстве агентству РИА Новости.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что на законных основаниях будет привлекать к ответственности за распространение информации с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях. Штраф за нарушение варьируется от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до 10% от годовой выручки интернет-площадки.

Ранее МВД и Прокуратура Москвы предостерегали граждан от участия в несанкционированных мероприятиях в период пандемии коронавируса. В ведомствах отметили, что явка на несогласованные акции может нанести серьезный вред здоровью.