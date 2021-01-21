Путин поручил выровнять цены на жилье в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин считает важным обсудить меры, необходимые для выравнивания цен на рынке жилья в стране. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам в четверг, 21 января.

По его мнению, в некоторых регионах возникли "дисбалансы" на рынке жилья, в связи с чем в субъектах наблюдается значительный рост цен на "квадраты".

- Нужно принять меры для выравнивания ценовой ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья, - заявил Путин.