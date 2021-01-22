Диетолог предупредила об опасности чрезмерного употребления здоровой пищи

В некоторых продуктах, которые, казалось бы, относятся к здоровой пище, зачастую содержится слишком много калорий, сахара и углеводов. Именно поэтому при ее потреблении нужно помнить о размере порции и соблюдать умеренность. Об этом рассказала австралийский врач-диетолог Сьюзи Баррелл.

По ее мнению, в здоровую диету не особо вписывается слишком частое употребление смузи. Все дело в том, что этот приготовленный из свежих фруктов, орехов и йогурта продукт может быть до 800 килокалорий и 80 г сахара. В связи с этим употребление смузи приравнивается к полноценному приему пищи, пишет Daily Mail.