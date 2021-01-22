Последние новости на утро 22 января 2021: США забили тревогу из-за южноафриканского штамма коронавируса

Важные новости утра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости на утро 22 января 2021 года: США забили тревогу из-за южноафриканского штамма коронавируса. Эта разновидность covid-19 из ЮАР беспокоит американских экспертов гораздо больше, чем "британская" инфекция. Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи. Он уточнил при этом, что заразный "британский" вариант вируса уже выявлен более чем в 20 штатах, а вот южноафриканская болезнь коронавируса в США пока не зарегистрирована. Однако при этом Фаучи заявил, что одобренные в Америке вакцины против covid-19 должны быть эффективны против новых разновидностей вируса, сообщают РИА Новости.

Три горняка погибли в результате обрушения шахты в Кузбассе в Ленинск-Кузнецком районе. Следователи СУ СК по Кемеровской области уже завели уголовное дело, выясняются все детали и обстоятельства случившегося. Предварительно, ЧП произошло из-за выброса угля и породы с повышенным газовыделением.

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Чукотке по причине падения масла в двигателе. На борту воздушного судна находились три члена экипажа. При посадке никто не пострадал.

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск готов заплатить 100 миллионов долларов разработчикам, которые смогут создать наиболее эффективный метод улавливания и хранения углекислого газа. Подробности этого предложения он планирует рассказать уже на следующей неделе.

Газета Times сообщила, что власти Японии негласно пришли к выводу об отмене проведения Олимпиады в Токио. Считается, что "никто не хочет объявлять об этом первым, но все согласны, что провести Игры будет слишком сложно". Тем временем, глава оргкомитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори заявил, что сейчас рассматриваются самые разные варианты худших сценариев, но повторный перенос Олимпиады невозможен.

Террористическая группировка ИГ* (запрещена в России) взяла на себя ответственность за двойной теракт в Багдаде, сообщает Франс Пресс. В результате взрывов столице Ирака погибли 32 человека и более 110 пострадали.

Американский президент Джо Байден поручил спецслужбам провести "полную оценку" приписываемого России вмешательства в выборы в США, а также изучить ситуацию с масштабной хакерской атакой на правительственные ведомства страны.