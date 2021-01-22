Назван срок запуска модуля «Наука» Фото: Shutterstock

Многофункциональный модуль «Наука» будет запущен на Международную космическую станцию летом этого года. Такой срок назвал руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

«Летом запланирован пуск этого модуля», - заявил глава российского сегмента МКС в интервью телеканалу «Россия-24».

В Модуле «Наука» будет расположено спальное место для третьего российского космонавта, а также второй туалет российского сегмента. Многофункциональный модель также должен вывести на орбиту ракетой-носителем «Протон-М».

Напомним, ранее в замдиректора департамента пилотируемых космических программ «Роскосмоса» Владимир Данеев сообщили, что запустят на Международную космическую станцию в конце апреля 2021 года, уточнив, что длительность полета на МКС составит неделю. Он также заявил о планах запустить узловой модуль «Причал» предварительно в сентябре.