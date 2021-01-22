ВОЗ не обнаружила связи между вакцинацией Pfizer и случаями смерти пожилых пациентов Фото: Мария ЛЕНЦ

Подкомитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по безопасности вакцин заявил об отсутствии подтверждений, что вакцинация препаратом от коронавирусной инфекцией американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech может стать причиной смертей пожилых пациентов. Такие выводы были сделаны после анализов экспертов, приглашенных из Европейского медицинского агентства и Центра мониторинга Упсалы.

Как отмечается в сообщении подкомитета ВОЗ, «на основе тщательного научного рассмотрения имеющейся информации» эксперты пришли к выводу, что «нынешние сообщения не предполагают какого-либо неожиданного или подозрительного роста летальности у людей с хрупким здоровьем и пожилых, или же каких-либо необычных характеристик негативных событий» после вакцинации Pfizer.

По словам специалистов, имеющаяся данные не подтверждает, что вакцина производства Pfizer способствует летальным сходам, и эксперты назвали данный препарат, с учетом рисков и положительного эффекта, «благоприятным для пожилых».

При этом странам предложено «продолжить мониторинг безопасности вакцин», а также собирать и изучать все сведения о негативных последствиях вакцинации.

Напомним, ранее в Норвегии сообщили о смерти 23 человека после прививки Pfizer. Все летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.