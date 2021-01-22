В Картофельном союзе назвали плюсы от появления в продаже картофеля «эконом класса»

В россии предложили продавать картофель "эконом класса" Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В магазинах может появиться картофель «эконом класса». Сегодня на прилавках можно увидеть только крупные корнеплоды, размеры которых от 50 до 70 миллиметров. Если опустить планку до 35 до 55 миллиметров, то ценник на товар тоже снизится.

Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина объяснила, что подобный подход поможет и покупателям и производителям. Первые будут платить меньше, вторые смогут реализовать весь товар. В 2020 году было больше корнеплода меньшего калибра из-за погодных условий.

К тому же, предложение может помочь в стабилизации цен, они опустятся на 10-15%.

- У нас сегодня на полках предоставлено все что угодно. В коробе лежит немытый, грязный, где копошатся все, на верхней полке стоит для жарки, варки, запекания, мытый. Пожалуйста, потребитель может выбрать все, что ему угодно. И мы предлагаем ввести эту категорию «экономкласса». В конце концов, потребитель голосует рублем — будет он брать или нет, - отметила в беседе с «360» Татьяна Губина.

Она подчеркнула, что права потребителя никак не будут ущемлены, поскольку даже калибр 35 мм соответствует ГОСТу.

В свою очередь Председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Новгородской области Иван Пиреев поддерживает инициативу.

Такой формат корнеплода может снизить ценник на 25%. При этом от более крупных собратьев мелкий картофель отличается только формой – вкус, цвет и качество идентично.

- Если ввести такой отбор, это поможет производителям разгрузить склады. Покупателю предоставят выбор: брать стандартный картофель, к которому все привыкли или помельче, но дешевле. Даже если человек сэкономит 10 рублей – уже хорошо, тоже деньги. Или купит не три килограмма, а сразу пять, - заключил Пиреев.

Ранее Министерство сельского хозяйства России рекомендовало регионам страны провести переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель с производителями, сообщает Пятый канал.