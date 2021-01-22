В Шотландии планируют продать с аукциона самый дорогой в мире виски Фото: Shutterstock

Шотландский торговый дом Whisky Auctioneer выставил на аукцион бутылку одного из самых редких и дорогих односолодовых виски Macallan. Выдержка напитка составляет 60 лет.

В настоящее в мире насчитывается всего 14 бутылок Macallan 1926 Fine and Rare 60 Year Old.

Ожидается, что лот уйдет с молотка за рекордную сумму, за него могут заплатить более 1,6 миллиона долларов. Предыдущий рекорд был поставлен в 2019 году. Тогда виски Macallan из той же партии приобрели за 1,2 миллиона долларов, пишет BBC.

Уникальный напиток выставит на продажу компания, который считается крупнейшей в мире. Эту коллекцию на протяжении десятилетий собирал американский магнат Ричард Гудинг, который умер в 2014 году. Всего его коллекция насчитывает 3900 бутылок. Первая часть, состоящая из 1200 бутылок, была продана на аукционе в прошлом годы. Остальные также должны были выйти на торги в апреле 2020 года. Однако аукцион решили отменить из-за кибератаки.