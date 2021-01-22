Когда нужно делать прививку от коронавируса перенесшим COVID-19, рассказал эксперт

Процент переболевших коронавирусом россиян назвали в Роспотребнадзоре. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о том, когда нужно делать прививку от коронавируса.

"Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени", - сказал эксперт в эфире телеканала "Доктор".

Он также отметил, что коронавирусная инфекция в 20% случаев протекает тяжело и требует госпитализации, в 5% — реанимации. После вакцинации антитела появляются на 32 — 45 дней после прививки.

Согласно последним данным оперативного штаба в России, за все время пандемии выявили 3 677 352 случая заражения коронавирусом, справиться с болезнью смогли 3 081 536 человек, жертвами инфекции стали 68 412 пациентов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в стране отмечается тенденция к уменьшению показателей распространения коронавирусной инфекции.

Отметим, что с 18 январе согласно указу президента РФ Владимира Путина в России началась массовая вакцинация населения. Прививка выполняется препаратом "Спутник V", разработанный учеными центра имени Гамалеи.