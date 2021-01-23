В Турции снесут часть города ради селфи туристов

Власти Турции планируют снести часть города Мардин, чтобы для приезжающих на отдых туристов была видна аутентичная картина исторического центра.

Как сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР), в населенном пункте намерены уничтожить более 240 различных построек.

Также отмечается, что это решение властей станы обдуманное, поскольку это туристическое направление становится все более популярным у иностранных гостей. Так, в период с 2012 до 2019 год число путешественников, приезжающих в город, выросло с двух до пяти миллионов в год.