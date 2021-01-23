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Общество

В Турции снесут часть города ради селфи туристов

В городе Мардинне намерены убрать не менее 240 построек
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Власти Турции планируют снести часть города Мардин, чтобы для приезжающих на отдых туристов была видна аутентичная картина исторического центра.

Как сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР), в населенном пункте намерены уничтожить более 240 различных построек.

Также отмечается, что это решение властей станы обдуманное, поскольку это туристическое направление становится все более популярным у иностранных гостей. Так, в период с 2012 до 2019 год число путешественников, приезжающих в город, выросло с двух до пяти миллионов в год.