Как тренироваться переболевшим коронавирусом, объяснила спортивный врач

Спортивный врач рассказала, как тренироваться переболевшим коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Восстановление здоровья и тренировки после перенесенного коронавируса требуют отдельного подхода. Так, переболевшим инфекцией людям не следует заниматься на открытом воздухе в холодное время года, сообщила вице-президент Национального фитнес-сообщества по научно-методическому развитию отрасли Елена Рябинкова.

Спортивный врач объяснила, что холодный воздух, резкая смена температуры и влажности воздуха парализуют движения ворсинок эпителия «ресничек» в носоглотке и трахее, из-за чего слизь начинает застаиваться в органах дыхания.

- Это может привести к развитию осложнений от вирусной инфекции к бактериальной. А потенциальных осложнений и без того достаточно. Самые частые из них - миокардиты и стресс-кардиомиопатии – способны при неадекватных занятиях физическими упражнениями стать ещё более частыми. Их профилактика требует дополнительного контроля работы сердца, - подчеркнула кандидат медицинских наук.

Елена Рябинкова отметила, что снизить риски развития осложнений возможно только под наблюдением опытного фитнес-тренера. Тренерам в данном случае очень важно дать своим клиентам не только правильные физические упражнения, но и задать ему позитивный настрой – это необходимо для наиболее эффективного восстановления организма после коронавируса.

Врач сообщила, что комплекс тренировок будет в каждом случае зависеть от степени тяжести перенесенного заболевания.

- Следует не забывать, что использование известных дыхательных систем не является ключом к выздоровлению после коронавируса, - подчеркнула специалист в интервью РИА Новости.

Он добавила также, что мнения экспертов относительно методик Стрельниковой и Бутейко, которых так часто рекомендуют врачи при выписке коронавирусным пациентам, неоднозначны, поскольку есть риск накопления углекислого газа и нарушения равновесия между давлением кислорода и углекислого газ в крови. Эти дыхательные гимнастики лучше использовать у здоровых людей, считает Елена Рябинкова.