Голикова оценила вероятность того, что прививка от коронавируса станет регулярной
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вакцинацию от коронавирусной инфекции может понадобиться включить в календарь прививок в России на постоянной основе. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова в субботу, 23 января, в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».
Она отметила, что, по словам ученых, с высокой долей вероятности коронавирусная инфекция превратится в сезонное заболевание.
- Если это будет уже сезонное заболевание, и мы будем наблюдать мутацию штамма инфекции, то, разумеется, нам нужно будет вводить это в календарь прививок на постоянной основе, - объяснила Татьяна Голикова.
Ранее вице-премьер заявила, что введение любого рода ковид-паспортов, которые бы ограничивали передвижение людей между государствами, является недопустимым. Она также рассказала, что на территории России уже развернуто 2 250 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.