Голикова оценила вероятность того, что прививка от коронавируса станет регулярной Фото: Олег УКЛАДОВ

Вакцинацию от коронавирусной инфекции может понадобиться включить в календарь прививок в России на постоянной основе. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова в субботу, 23 января, в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

Она отметила, что, по словам ученых, с высокой долей вероятности коронавирусная инфекция превратится в сезонное заболевание.

- Если это будет уже сезонное заболевание, и мы будем наблюдать мутацию штамма инфекции, то, разумеется, нам нужно будет вводить это в календарь прививок на постоянной основе, - объяснила Татьяна Голикова.

Ранее вице-премьер заявила, что введение любого рода ковид-паспортов, которые бы ограничивали передвижение людей между государствами, является недопустимым. Она также рассказала, что на территории России уже развернуто 2 250 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.