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Коронавирус Covid-19

Голикова оценила вероятность того, что прививка от коронавируса станет регулярной

Коронавирус может стать сезонным заболеванием
Ксения АНУФРИЕВА
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Голикова оценила вероятность того, что прививка от коронавируса станет регулярной

Голикова оценила вероятность того, что прививка от коронавируса станет регулярной

Фото: Олег УКЛАДОВ

Вакцинацию от коронавирусной инфекции может понадобиться включить в календарь прививок в России на постоянной основе. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова в субботу, 23 января, в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».

Она отметила, что, по словам ученых, с высокой долей вероятности коронавирусная инфекция превратится в сезонное заболевание.

- Если это будет уже сезонное заболевание, и мы будем наблюдать мутацию штамма инфекции, то, разумеется, нам нужно будет вводить это в календарь прививок на постоянной основе, - объяснила Татьяна Голикова.

Ранее вице-премьер заявила, что введение любого рода ковид-паспортов, которые бы ограничивали передвижение людей между государствами, является недопустимым. Она также рассказала, что на территории России уже развернуто 2 250 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.

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