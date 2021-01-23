В центре Москвы протестующие вышли на проезжую часть

Толпу, вышедшую на проезжую часть, пытается остановить небольшая цепь ОМОНовцев Фото: REUTERS

Протестующие в центре Москвы на акции 23 января вышли на проезжую часть.

- Сейчас толпу пытается остановить небольшая цепь ОМОНовцев. Люди скандируют лозунги. Часть протестующих ушла на Манежную, другие - в переулки и бульвары. Основная часть остаётся в центре города и пытается идти по проезжей части, - сообщил специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

В Московском метро попросили отложить поездки в центр.

- 2600 человек за последние полтора часа уехали на метро с мест проведения несанкционированных мероприятий, в основном с Пушкинской, - сообщает московский Дептранс.

Также отмечается, что участники акции столпились в вестибюле станции метро Пушкинская.

- Из-за участников несанкционированной акции задерживаются автобусы № А, м10 и 15. Убедительно просим не блокировать движение личного и общественного транспорта. Маршруты автобусов временно изменены, слушайте объявления водителей, - уточнили в Дептрансе.

Александр Коц позже сообщил, что ОМОН прогнали под крики "Уходи!", а колонна участников акции продолжила шествие по бульварам.