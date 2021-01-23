Кузнецова сообщила о 15 задержанных гражданах несовершеннолетнего возраста. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

15 несовершеннолетних задержаны на несанкционированной акции в Москве, многие уже отпущены. Об этом сообщила омбудсмен Анна Кузнецова.

- С каждой ситуацией участия детей в несогласованных акциях надо разбираться отдельно, сказала детский омбудсмен.

Она отметила, что не собирается обобщать ситуацию. Кузнецова подчеркнула, что лично знает тех родителей, которые обращались за помощью "уполномоченному".

- Страшно звучат эти призывы. Понимаешь, что это всё-таки взрослые люди звали этих малышей: идите. Куда идите, зачем?, - передает слова Кузнецовой РИА Новости.

Детский омбудсмен надеется на минимальные последствия для необдуманно пришедших на акции подростков.

Напомним, что 23 января в Москве проходят несанкционированные акции сторонников Алексея Навального, ранее задержанного, а позже арестованного.

Митинги проходят во многих городах России. Есть пострадавшие среди правоохранительных органов и задержанные.

Ранее сообщалось, что митингующие закидали снежками автомобиль с мигалкой и выбили глаз его водителю. Мужчине оказана помощь.