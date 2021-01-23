Росгвардейцы нашли ребенка, потерявшегося на акции протеста в Москве

Росгвардейцы нашли ребенка, потерявшегося на акции протеста. Фото: скриншот видео.

На акции протеста в Москве потерялся 9-летний ребенок, которого помогли найти бойцы Росгвардии.

С места событий сообщает корреспондент kp.ru Александр Бойко.

- Папа шел с двумя детьми в художественную школу. Девочка 9 лет, отпустила руку из-за толпы, и потерялась. Папа подошел к сотрудникам ОМОН в районе Пушкинской площади и рассказал о случившемся. Он передал приметы ребенка. Сотрудник ОМОН Росгвардии по мегафону передавал приметы девочки. Через 40 минут Омоновцы нашли потерявшегося ребенка в толпе и привели к папе, который ждал у автобуса Росгвардии, - передает наш корреспондент со ссылкой на Росгвардию.

Напомним, что в Москве 23 января проходят несанкционированные акции протеста сторонников Алексея Навального.

Ранее сообщалось, что толпа забросала снежками машину с мигалкой и выбила глаз водителю. Мужчине оказана медицинская помощь.