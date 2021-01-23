СК возбудил уголовные дела из-за применения насилия к полицейским на акции в Москве Фото: REUTERS

В Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовных дел по факту применения насилия в отношении правоохранителей на незаконной акции протеста в Москве.

- По результатам проведенных доследственных проверок следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") и ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - рассказала ТАСС представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Юлия Иванова.

Напомним, 23 января в Москве и других городах России прошли несогласованные акции протеста. В результате были задержаны наиболее активные и агрессивные митингующие.