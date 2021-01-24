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Юрист предупредил о новых штрафах для водителей в 2021 году

Специалист объяснил, как изменится привычная жизнь автомобилистов
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Юрист предупредил о новых штрафах для водителей в 2021 году

Юрист предупредил о новых штрафах для водителей в 2021 году

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управляющий партнер компании "Позиция права" Егор Редин рассказал, какие новые штрафы для автомобилистов появились в России и начнут действовать в 2021 году.

Так, в КоАП теперь есть норма, согласно которой водителей ждет предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей за оставление разукомплектованных или брошенных машин. По словам специалиста, в неюридической среде такую меру прозвали "штраф за автохлам", пишет "Прайм".

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