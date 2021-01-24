На Украине объяснили желание ДНР и ЛНР передать пленных Медведчуку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР хотели передать четырех пленных при посредничестве главы политсовета фракции «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука, поскольку Киев саботирует обмен удерживаемыми лицами и не желает им заниматься. Такое мнение высказал депутат украинской Рады Ренат Кузьмин.

- Власти Украины не хотят заниматься обменом пленными, поэтому обратились лично к Медведчуку. Обмены не проводились уже долгое время. Несмотря на все соглашения, официальный Киев их саботирует, - заявил он в эфире телеканала ZIK.

Ренат Кузьмин добавил, что по мнению офиса украинского президента, Виктор Медведчук – «частное лицо», поэтому не может участвовать в освобождении. При этом депутат данную информацию опроверг.

- Медведчук не является частным лицом. Он - государственный деятель, народный депутат, член комитета по реинтеграции Донбасса. Это входит в его обязанности, - подчеркнул депутат.

Напомним, ранее ДНР и ЛНР заявили, что передадут Киеву в одностороннем порядке группу пленных только при посредничестве депутата Рады Виктора Медведчука.