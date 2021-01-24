Лыжник Большунов потерял лидерство из-за падения на этапе Кубка мира Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лыжник Александр Большунов потерял лидерство в скиатлоне на этапе Кубка мира из-за падения. Соревнование состоялось в Лахти в Финляндии.

Спортсмен шел в группе лидеров, однако на последнем спуске упал после столкновения с норвежским лыжником показал пятый результат в гонке на 30 километров. Норвежцу Эмилю Иверсену Большунов уступил 20,9 секунды.

- Тактика Норвегии сработала. На последнем спуске Ханс Кристер Холунд упал на меня. Мы попали в завал, и трое смогли убежать вперед. Это был без шансов. Но произошло все не специально. Возвращать долги будем на чемпионате мира, пока что пускай радуются. Я надеюсь, что на чемпионате мира будет чуть получше, а сегодня просто не тот день, - отметил Александр Большунов в интервью порталу «Матч ТВ» в воскресенье, 24 января.

Норвежский лыжник также подтвердил, что падение произошло не специально.

Напомним, в начале января российский лыжник Александр Большунов второй год подряд выиграл гонку «Тур де Ски».